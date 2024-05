Endine ERRi ajakirjanik ja diktor Kadri Hinrikus teletööst: ma tõesti ei igatse tagasi

Kadri ei salgagi, et 2017. aasta sügis, mis tõi kaasa koondamisteate Eesti Televisioonist, oli talle raske aeg. „Olin seal ju 16 aastat. Iga päev inimene oma töö ja kolleegide peale ei mõtle, aga siis, kui see kirves kukkus ja seisin teisel pool müüri, sain aru, et ei kuulu enam nende inimeste hulka, kellega olin koos olnud nii kaua ja väga lähedaseks saanud. Tundsin, et ei kuulu enam üldse kuhugi, ja see tegi haiget,“ rääkis Kadri mõtlikult 2018. aastal Naistelehele antud intervjuus. „Siis tegelesin mõnda aega mõttega, kuhu ma kuulun. Muidugi saad ju aru, et ikka lähedaste hulka – nad olid väga toetavad. Mingi tee oli vaja aga ka üksi läbi käia ja selgeks mõelda. Ja rahu teha. Nüüd on pilt juba palju klaarim,“ lisas ta.

Hinrikus on tänaseks avaldanud 19 raamatut, neist värskeim tänavu ilmunud „Taksi ja Dogi suvi“. Oma noorte lugejatega käib Hinrikus ka kohtumas. „Ei lähe vist mitte ühtegi kohtumist, kus ei küsita, kui vana ma olen. Ja siis, kui ma ütlen, läbib saali selline kahin ja hakatakse silmi pööritama, et selline saurus ikka elab veel. Üldiselt lapsed arvavad, et lastekirjanikud on ju surnud, see tuleb neile üllatusena,“ muigas kirjanik Välbale antud intervjuus.

ETV saates „Hommik Anuga“ külas käinud lastekirjanik ja endine ajakirjanik Kadri Hinrikus vastas ka küsimusele, kas igatseb teletööd. „See aeg sai läbi, ma võtsin siit kaasa väga palju toredaid mälestusi, väga palju uusi teadmisi, kogemusi ja väga häid sõpru, kellega siiamaani suhtlen. Aga seda, et ma igatseksin ekraanile tagasi, seda tõesti ei ole, päris ausalt kohe, olen oma praeguse töö ja ametiga väga rahul.“

Edukas lastekirjanik