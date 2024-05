Endisel ERRi ajakirjanikul ja uudisteankrul Kadri Hinrikusel on põnev amet: erinevused võivad olla toredad

Kadri ei salgagi, et 2017. aasta sügis, mis tõi kaasa koondamisteate Eesti Televisioonist, oli talle raske aeg. „Olin seal ju 16 aastat. Iga päev inimene oma töö ja kolleegide peale ei mõtle, aga siis, kui see kirves kukkus ja seisin teisel pool müüri, sain aru, et ei kuulu enam nende inimeste hulka, kellega olin koos olnud nii kaua ja väga lähedaseks saanud. Tundsin, et ei kuulu enam üldse kuhugi, ja see tegi haiget,“ rääkis Kadri mõtlikult 2018. aastal Naistelehele antud intervjuus. „Siis tegelesin mõnda aega mõttega, kuhu ma kuulun. Muidugi saad ju aru, et ikka lähedaste hulka – nad olid väga toetavad. Mingi tee oli vaja aga ka üksi läbi käia ja selgeks mõelda. Ja rahu teha. Nüüd on pilt juba palju klaarim,“ lisas ta.

Hinrikus on tänaseks avaldanud 19 raamatut, neist värskeim tänavu ilmunud „Taksi ja Dogi suvi“. Oma noorte lugejatega käib Hinrikus ka kohtumas. „Ei lähe vist mitte ühtegi kohtumist, kus ei küsita, kui vana ma olen. Ja siis, kui ma ütlen, läbib saali selline kahin ja hakatakse silmi pööritama, et selline saurus ikka elab veel. Üldiselt lapsed arvavad, et lastekirjanikud on ju surnud, see tuleb neile üllatusena,“ muigas kirjanik Välbale antud intervjuus.

„Ma püüan enda raamatutes rääkida sellest, kui olulised on su sõbrad, leida ja hoida sõpra. Kui me kogeme, et mõni on liiga teistmoodi laps või liiga suur erinevus on inimeste vahel, siis see ei pruugi olla põhjus narrimiseks, kiusamiseks või vihkamiseks. Erinevused võivad olla just väga toredad ja ma kirjutan sellest eneseleidmisest ja -otsingutest,“ avaldab Hinrikus, kellega täispikka intervjuud saab lugeda Menust.

Erilist rõõmu teeb Hinrikusele kolleeg Aino Perviku tunnustus, kes juba pärast teise raamatu ilmumist soovitas Kadril kindlasti kirjutamisega jätkata. „Eesti lastekirjanikud on väga tore ja ühtehoidev pere. Me oleme Facebookis sõbrad, teame hästi, kes parasjagu mille kallal töötab ja kellel midagi uut ilmumas. Mitte ainult kirjanikud, ka kunstnikud – meie raamatute illustraatorid.“