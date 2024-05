FOTOD | Roald Johannson veetis perega kvaliteetaega Kalamaja päevadel

Roaldi ja tema elukaaslase Karini peres kasvavad 2017. aastal ja 2019. aastal sündinud tütred. Roald on rääkinud, et soovitab isadust kõigile meestele. „Soovitan igale mehele isaks saamist, sest see toob ellu uue perspektiivi: enam ei tundu igapäevased pisiasjad nii olulised kui varem. Mõtled palju oma lapse peale...“

Roald on intervjuudes jaganud, et on alati unistanud kahest tütrest. Enne esimese lapse sündi ei kujutanud ta aga ettegi, mida lapsevanema elu tähendab: „Kerge pole see teekond olnud, aga ma ei vahetaks seda kogemust millegi vastu.“