Ausalt öeldes mingisugust ideaalset valemit ei ole. Kui pühendan oma aega rohkem muusikale, siis tunnen, kuidas perekond aina hoogsamalt kuklasse hingab, sest muusikuna on esinemised reeglina ikkagi õhtuti ja just siis on ka kõige intensiivsem aeg pereelus. Seda taset tulebki tunnetada, et kus siis jälle rohkem perele keskenduda ja vähem muusikale. Pidevalt käib sedasorti balansseerimine.