Eesti kuulsaim naisinvestor Kristi Saare käis Taylor Swifti kontserdil: oleme laibad, aga vot see tuur on wow!

Kristi Saare on üks investeerimiskogukonna vahest tuntumaid inimesi. Investor, autor, õpetaja, ettevõtja, mentor – nii kirjeldab ta end Instagrami kanalil kristiinvesteerib, kus tal on üle 37 000 jälgija. Peale investeerimisnippide jagab Kristi oma jälgijatega ka muusikareise ja eraelu.

Seda, et Kristi on peale rahatarkuse suur muusikasõber, teab vast iga tema jälgija. Ta jagas nendega juba kuid tagasi, et ostis endale Taylor Swifti kontserdi piletid ning peab seda kauaaegse muusiku fännina vägagi eesmärgistatud ja heaks investeeringuks, kuna Taylori kontserdipiletite hinnad on krõbedad: 300–600 eurot.