REPORTAAŽ | Tartu pidutses võimsalt! Kultuuripealinna kontsert „Suudlev Tartu“ tõi rahva lustima ja suudlema

Uurisime ka, mida tähendab Tartu ja Lõuna-Eesti jaoks see, et Tartu on sel aastal Euroopa kultuuripealinn. Vastajad sõnasid, et kultuuripealinna aasta tõttu on Tartus palju üritusi, kus kõikjal on vaja käia. „Igale poole peab jõudma,“ ütles üks pidutseja. „Kindlasti väga palju tuntust üle maailma ja kultuuri edasiandmist meie poolt mujale maailma. Kindlasti Eesti jaoks on see väga oluline,“ leidis teine kontserdinautleja. Nii mitmedki külastajad leidsid, et sellise väikese linna nagu Tartu valimine kultuuripealinnaks on Eesti jaoks väga oluline.