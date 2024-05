FOTO | Puuluubi liige võttis naisega aja maha Kalamaja linnasimmanil

26. aprillil ilmus Eestit Eurovisioonil esindanud 5miinuse ja Puuluubi ühine album „Kannatused ehk külakiigel pole stopperit“. Uuelt albumilt leiab 13 lugu, mille kõigi autorid on 5miinust ja Puuluup ning kaheksal lool on autoriks ka Rootsist pärit ning Saksamaal tegutsev Kim Wennerström, kes on ka albumi produtsent ning vastutas miksi eest.