Kaitseb elukaaslast Liisu Lassi: Ilmar Raag avaldab läbi lillede, miks tegelikult ERR Ester Vilgatsiga töösuhte lõpetas

„Ma ei ole erapoolik. Muidugi. Võite arvata, mida tahes, aga esitan küsimuse. Kas te teate mõnda teletöötajat, kes on meediast lahkunud seetõttu, et ta ei ole olnud professionaalselt piisavalt hea? Ma ei tea ühtegi sellist juhtumit. Absoluutselt kõik avalikkuse ees lahatud juhtumid räägivad „vajadusest paus võtta“, „uutest väljakutsetest“, „meediamaja intriigidest“, „ülemuste hoolimatusest“ jne. Mitte kunagi ei ole põhjuseks reitingute langus, vaatajate huvi kadumine, ajakirjaniku/talendi konflikte isiksus, joomine või lohakus. Meedia üldine hoiak on, et me ei häbista inimest, aga samal ajal on inimesel alati õigus häbistada institutsiooni, isegi kui tal ei ole õigus.

Liisu Lass ja Anvar Samost kommenteerisid Ester Vilgatsi väiteid kui ühest suust, et tegemist on töölepinguliste suhetega, mida mitte kuidagi ei saa ega tohi kommenteerida. Lass lisas vaid: „Kui inimene ise tahab pool aastat hiljem midagi tõlgendada, siis ei saa ma sinna midagi teha.“

„Mulle tehti teatavaks, et juhatus on otsustanud mind töölt vabastada,“ kirjeldas endine töötaja kummalist kohtumist, kus otsustas allkirjastada paberi selle kohta, et lahkub töölt pensionile jäämise tõttu.

Üle 15 aasta ETVle töötanud ajakirjanik Ester Vilgats (70) tõi hiljuti päevavalgele ERRist lahkumisega seotud hämarad asjaolud. Kui avalikkusele maaliti veel mõni aeg tagasi pilt, et eakas ajakirjanik on otsustanud kõrge vanuse tõttu ameti maha panna, siis nüüd on selgunud, et olukord oli Estri kogemuse läbi hoopiski keerulisem.

Ma ei tea, kas Margit Adorf või Delfi oma vaikses ERR-i vastases ussitamises asja ka sisuliselt läbi mõtlesid, aga järjepanu valmis üks kurvalt manipuleeriv lugu ERR endise Pärnu korrespondendi Ester Vilgatsi teemadel, mis teeb kahju nii Vilgatsile kui ka ERR-ile. Küsite, et kuidas siis Vilgatsile?

ERR-i üldine hoiak on juba vähemalt 25 aastat olnud, et inimestest ei lahkuta nii, et peaks avalikkuse ees kriitikat tegema tema töö kvaliteedi kohta. Ikka tänatakse inimest tema töö ja vaeva eest.

Paraku on meediaga seotud suur egosüst, mis teeb tegelikult normaalse kommunikatsiooni võimatuks . Kui Margit Adorf midagi õigesti kirjutas, siis ilmselt seda, et ERR ei seletanud Vilgatsile piisavalt hästi, et tema töö oli võrreldes teiste korrespondetidega oluliselt nõrgem ja suhtumine töösse jättis samuti soovida. Kas me peame sellest pikemalt rääkima. Muidugi mitte.

Tegelik probleem on veel sügavamal. 80% meedias töötavaid inimesi on tegelikult väga tundlikud kriitika suhtes. Ja me kõik teame, et kriitika ei ole kunagi lõpuni objektiivne. Seepärast tekitavad pikaajalised meediatöötajad enda ümber ninasarviku naha. Ma tean vähemalt 5-6 staažikat meediatöötajat, kes kõik keeldusid uskumast, et nende kolleegidel võib nende töö kvaliteedi suhtes olla pretentsioone. Tunduvalt lihtsam oli uskuda, et kusagil on intriig või ülemuste ebakompetentsus.

Ja nii jõuame olukorrani, kus me tegelikult meedia kriitikast ei räägi enam. Margit Adorf, muidugi ei lepitud Vilgatsiga kokku lahkumine vanaduse pärast. Aga äkki Sa soovid teha katse? Võta viimase aasta jooksul kõik Ester Vilgatsi tehtud telelood ja näita neid ajakirjanduse üliõpilastele võrdlevalt ERR uue Pärnu korrespondendi Kristi Raidla lugudega. Päris huvitav oleks teada, mida arvavad lugude kvaliteedist teadlikud vaatajad. Ma kahtlustan, et hinnang ei tule Vilgatsi kasuks.

Mul ei ole üldse hea meel pikaajalist ajakirjanikku häbistada, aga täpselt samamoodi ei meeldi mulle:

1) kui valedel tuginedes süüdistatakse ERR, millel on omad probleemid, aga neist ei osata rääkida.

2) kui Delfi või Õhtuleht otsustavad tegeleda sotsiaalse pornograafiaga, kus samuti tegelikult ei süüvita kulisside taha.

Ah, elame üle. Järgmisel nädalal ei mäleta seda lugu enam keegi.“