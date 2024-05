„Maskis laulja“ erisaates selgus: miks sai Pull Oscari, miks nosis Kiisu voblat, miks murdis Elevant dollari pooleks?

Kiisu ehk Nele-Liis Vaiksoo on üllatunud, et detektiividel tema isiku nuputamisega nii kaua aega läks: „Algusest peale on vihjed olnud ilmselged,“ märgib ta. Pulli ehk Orm Oja sõnul oli temal kindel strateegia. „Ma pidin lihtsalt otsustama, kumma ma valin - kas Pääru Oja või Joosep Järvesaare. Mõtlesin, et Joosep Järvesaar on lihtsam - ja läksin täiega seda teed. Raiusin mööda lava ringi, mõeldes, kuidas kõik arvavad, et ma olen Järvesaar,“ selgitab Oja, kes saavutas saates teise koha. „Tegime väga head tööd, sest eesmärk oli ennast peita ja seepärast võisid ka vihjed olla rasked,“ leiab Puuma ehk Ant Nurhan, kellele kuulub saate kolmas koht. Ka maskisaate võitja Henry Kõrvitsa ehk Genka kinnitusel olid tema kohta kokku pandud vihjed keerulised: „Aga see oligi eesmärk, sest elu ei peagi lihtne olema,“ muigab ta.