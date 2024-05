ARMAS KLÕPS | Helen Adamson tähistas pisitütre toredat tähtpäeva: lastega käib aeg teistmoodi

Lauljanna Helen Adamson (37) ja tema ettevõtjast elukaaslane Rene Lõhmus (36) said vanemateks veebruaris, kui nende perre sündis pisitütar. Nädalavahetusel tähistati lapsukese kolme kuu minisünnipäeva, mille puhul postitas Helen sotsiaalmeediasse toreda postituse. „Kõik nad räägivad, et lastega käib aeg teistmoodi. Ega enne ei usu, kui ise seda kogenud pole. Pilgutad silma ja juba ta hoiab ise pead, kisub end istuma, keerab külili, püüab roomata. Ma ei julge enam silma pilgutadagi!“ kirjutas Helen oma Instagrami kontol ja on tuleviku osas põnevil.