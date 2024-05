VIDEOD | Räppar Diddy võttis vastutuse tüdruksõbra jõhkra ründamise eest: minu käitumine on vabandamatu

Eelmisel nädalal pakkus välismeedias ja ka sotsiaalmeedias palju kõneainet video, mille oli enda käsutusse saanud CNN. Tegemist on ühe hotelli turvakaamera videotega, mis pärineb 5. märtsist 2016. aastast. Videos on näha, kuidas räppar Diddy jookseb hotelli koridoris järgi, rätik ümber puusade, oma tüdruksõbrale Cassandra Venturale, kes paistab lifti ootavat. Seejärel lükkab muusik ta jõuliselt maha ja lööb korduvalt põrandal olevat tüdruksõpra. Seejärel lohistab ta Ventura mööda põrandat minema. Videolt on näha ka see, kuidas Combs Venturat mingi esemega viskab.