Harry Stylesi unistus pereloomisest purunes: laulja läks oma tüdruksõbrast lahku

Populaarne laulja Harry Styles (30) jõudis veidi üle aasta nautida armastust näitlejanna Taylor Russelliga (29), kuid nüüd on paar otsustanud oma suhtele joone alla tõmmata. Väidetavalt oli paar käinud ka Jaapanis leppimas ning Harry soovinud Tayloriga ka lapsi saada, kuid nüüd on see kõik minevik.