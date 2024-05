KLÕPS | Katse juhtida tähelepanu eemale kuningas Charlesi kõmulisest portreest? Buckinghami palee avaldas kuninglikest pereliikmetest seni nägemata fotod

Seni nägemata fotod, mis Buckinghami paleesse möödunud nädalavahetusel üles läksid, kuvavad nii noort kuningas Charlesi kui ka kadunud kuningannat Elizabeth II. Jagatud fotoseeria teisel fotol saab näha kuninglikke emasid, kaasa arvatud Elisabeth II, oma beebidega aastal 1964. Seeria neljandal fotol on prints Philipi ema ja kuninganna Elizabeth II ämm printsess Alice oma pulmapäeval (1935. aastal), viiendal fotol kuvatakse kuninglikku perekonda nendele kuuluval kinnistul Royal Lodge’is aastal 1943. Fotoseeria viimane klõps on aga Elizabeth II nooremast õest Margaretist.

Uued fotod on saanud fännidelt enamasti positiivset vastukaja, kus kiidetakse nii printsesside kui ka kadunud kuninganna ilu ja majesteetlikke riietusstiili. Siiski mõtisklesid osad fännid, kas sellise näituse näol on tegemist kavala võttega viia tähelepanu eemale eelmisel nädalal aset leidnud intsidendist, kus ilmavalgust näinud veripunane kuningas Charles III esimene portreemaal fännides palju küsimusi tekitas. Maali nimetati õõvastavaks ning märgiti, et kuningas oleks sellel justkui verega kaetud. „Kas see on kolooniate veri?“ küsis üks fännidest kommentaariumis.