Teel Valgesse Majja? Meghan Markle’il soovitatakse kandideerida USA presidendiks, Harry peaks aga tegema olulise ohverduse

Sussexi hertsogipaari Harry ja Meghani visiit mai keskel Nigeeriasse sai palju tähelepanu välismeedias. Kuna paari reis kaugele Aafrika riiki oli ääretult edukas, kerkisid pärast seda päevakorda jutud, et Meghanil oleks asja Valgesse Majja. Nimelt on hertsoginna saanud mitmeid soovitusi, et ta võiks Ameerika Ühendriikide presidendiks kandideerida.

Ühe soovituse näitlejannast hertsoginnal tähtsale kohale kandideerida andis tema kaasnäitleja sarjast „Pintsaklipslased“. Seal koos Meghaniga näidelnud Erika Alexander avaldas hiljuti, et Meghanil on suund Valge Maja poole ja väljendas sellega toetust hertsoginna spekuleeritud poliitikasuundumusele. Erika oli oma seisukohta põhjendanud sellega, et Meghan on aktivist ja naiste õiguste eestkõneleja, kellel oleks julgust olla USA president.