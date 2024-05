VAHVA KLÕPS | Räppar AG osales Giro üritusel: muusik väntas rattaga 60 kilomeetrit ühest Itaalia linnast teise

Yamaha soomekeelsel kodulehel kirjutatakse, et Giro-E on elektrirattaüritus, mis on suunatud harrastajatele. Selle eesmärk on parandada teadlikkust säästvast arengu ja liikuvuse kohta. Üritus toimus Giro d’Italia raames ning ettevõtte lehel on kirjas, et kokku osales seal ligi 75 Euroopast pärit inimest. Uhkelt toodi esile, et 17. mail toimunud etapil osalesid ka Soome muusikud ja sportlased koos eestlastega.