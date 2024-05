Politsei skandaalse Meelis Kaldalu ja Conchita juhtumist: kui esineja tunneb end häirituna, saab ta politseile avalduse esitada

Tõsi on see, et Conchita Wursti ees on Kaldalu põlvitanud varemgi. Kümme aastat tagasi, kui Conchita Eurovisioni lauluvõistluse võitis, imbus Kaldalu pressipiltnike tuules lavale kui lilleandja. Seal langes ta artisti ette põlvili ja ulatas lilled. Õnneks eskortisid turvamehed aktiivse fänni lavalt minema.