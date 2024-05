Reet Linna saab 80! „Reet on anomaalia, müstika ja fenomen.“ Robert Linna, Vahur Kersna ja Are Jaama avavad telenäo nooruslikkuse tagamaid

Oma 79. sünnipäeva eel ütles Reet Linna, et tal ei ole nooruse eliksiiri retsepti ja kindlasti on see geneetiline - tema ema Ella oli imeline naine.

„Võib olla on see stamplause, aga ma proovin olla positiivne ja võtta elust parima. Ma muidugi liigun palju ning vaatan, mida ma suhu panen. Mul on hea kosmeetik,“ on Reet rääkinud. Ta lisas, et tahab elada avatud elu ja mitte salatseda. „Ma ei luba kedagi oma magamistuppa, aga ma pole kunagi midagi avalikkuse eest varjanud. Olen sõitnud slaalomit, aga tunnistan, et täna enam ei julge.“