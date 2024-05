Gerli Padar-Parmas oma 30 aasta pikkusest lavakarjäärist: olen kolistanud ämbreid, aga saanud ellu viia ka suuri unistusi

Gerli Padar-Parmas (44) on publikule lavalaudadelt tuttav kolmkümmend aastat. Lauljatar, kelle hääl on kajanud üle Euroopa, ütleb kindlameelselt, et mida rohkem tal projekte ja tegemisi jagub, seda võimsamalt ta särab. Gerli leiab, et kõige suuremad tormid on tal aidanud üle elada ausus ja armastus iseenda vastu. Suureks toeks on talle olnud abikaasa, tantsutreener Martin Parmas (40) ning tütred Amanda Rebeca (19) ja Camilla Miranda (10).