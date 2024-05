Conchita Wurst 5Miinuse ja Puuluubi Eurovisionil saadud kohast: parem on mitte rääkida?

Kui Conchita 2014. aastal võitis, olid kõik hämmingus, et habemega naine võitis Eurovisioni. Küsimusele, kuidas on LGBTQ+ kogukond Wursti arvates muutunud, kas üldse on muutunud, vastas Wurst jaatavalt: „Minu võidu järel oli ootamatult nii palju nähtavust ja teadlikkust kväärikogukonnast, mis on viimase kümne aastaga süvenenud. Mul on väga hea meel, et võrdsus ja avatus on suurenenud. Aga samal ajal peame valimiste ja muul ajal keskenduma, et seda võrdsust ja elukvaliteeti säilitada,“ rääkis ta.