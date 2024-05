Urissaare kantrifestival toimub sel suvel juba kümnendat korda ja tähistab oma esimest juubelit 16.-17. augustil

Lätit esindab sellel aastal uue põlvkonna kantrimuusik, laulja ja helilooja Edvards Strazdinš

Festivali muusikapealik Priit Oks Edvardsi kohta: „Ta on ideaalne Urissaare kantrifestivali esineja. Tema loodud muusikas on tugevaid mõjutusi kantrist aga lähenemine muusikale on moodsa varjundiga. Tema livel saab nautida kitarri saatel kõlavat madalat baritoni lummavates ballaadides ja järgmiseks elektroonilise back-trackiga tantsule kiskuv teos. Vahepaladeks humoorikas jutt“

Edvardsi kontsert avab juubelifestivali programmi 16. augustil kell 18.00

Urissaare Kantri üheks eriprogrammiks on Eesti A-kategooria bändi kantrikontsert

Eelmisel aastal andis oma elu ühe parima kontserdi kantrivõtmes Traffic, kauboisaapad tõmbas jalga Liis Lemsalu, keda saatis laval Tarvo Valm. Sellel aastal astub kantrikavaga lavale 30 aastat Eesti inimesi hullutanud ansambel Terminaator. Jaagup Kreemi sõnul käivad neil usinad proovid, et oma kava just kantrivõtmesse lihvida ning koos nendega võib lavale oodata ka erikülalisi.

Ülemaailme internetisensatsioon Soomest

Steve’n’Seagulls on soome bänd, kes on tuntud oma ainulaadse lähenemise poolest bluegrassi ja kantrimuusikale. Bänd saavutas esialgse tuntuse YouTube’is, kus nende humoorikad ja vaimukad cover-versioonid tuntud rokk- ja poplugudest kogusid kiiresti populaarsust. Kõige populaarsemal videol, kus nad kaverdavad AC/DC lugu Thunderstruck, on vaadatud juba üle 170 miljoni korra. Nende stiil on segu traditsioonilisest kantrimuusikast ja energilisest esitamisest, millele lisavad vürtsi klassikalised kantripillid, lusikad ja õllepudelid.

Steve’n’Seagulls’i ainus kontsert Eestis sel aastal toimub 17. augustil Urissaare kantrifestivalil.

Lõuna-Eesti suurim stiilipidu