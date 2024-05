KUUM KLÕPS | Rinnad valla! Supermodell Bella Hadid väisas Cannes’i filmifestivali julges läbipaistvas kleidis

27-aastane Ameerika modell Hadid saabus Donald Trumpist rääkiva filmi „The Apprentice“ esilinastusele Cannes’is läbipaistvas helepruunis kleidis, mis temast õhtu suurima kõnealuse tegid. Läbipaistev Saint Laurenti kleidike paljastas Hadidi rinnad peaaegu et täielikult, kuid Hadidi ennast see ei häirinud - ta nautis saadud tähelepanu 100 protsenti.

Supermodelli fännid olid lummatud ja õnnelikud, et said Hadidi taas üle pika aja punasel vaibal kõndimas näha. Paljud kiitsid kommentaariumis Hadidi ilu ning nentisid, et tegemist on hetkel ühe maailma kõige kaunima naisega.