Vahetas nime? Tom Cruise’i ja Katie Holmesi tütar Suri Cruise esines Broadway lavastuses uue nime alt

Äsja 18-aastaseks saanud Suri Cruise töötab näitlejana, nagu tema kuulus isagi, osaledes Broadway lavastuses „Head Over Heels“. Üllatuslikult oli Suri nimeks etenduse kavas märgitud aga Suri Noelle, mitte Suri Cruise, mis on vähemalt seni olnud tema pärisnimi.

Spekuleeritakse, et Suri Cruise on isast ajaga niivõrd lahku kasvanud, et ei soovi enam tema nime kanda ja Noelle’i nime kasutamine on märk suurema iseseisvuse suunas. Uus nimi ei ole aga tühja koha pealt võetud: Noelle on Suri ema Katie keskmine nimi.