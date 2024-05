FOTOD | Uhke! Anna Hintsi ja tema elukaaslase Tushar Prakashi lühimängufilm „Sannapäiv“ esilinastus Cannes’i filmifestivalil täismajale

Režissööriduo Anna Hints ja Tushar Prakash esitlesid oma uut lühimängufilmi „Sannapäiv“ täissaalile, saades nii publiku kui ka filmikriitikute positiivse tagasiside osaliseks. Cannes’i filmifestivalil toimunud esilinastusel olid kohal ka produtsendid Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä, näitlejad Agur Seim ja Rasmus Kaljujärv, operaator Ants Tammik, monteerija Emeri Abel ja helirežissöör Tanel Kadalipp. Maailma esilinastusel osales ka Lembit Uibo, Eesti suursaadik Pariisis.

Anna Hints on esimesest Cannes’i kogemusest lummatud: „Oli väga südantsoojendav kuulda võro keelt esimest korda Cannes’i filmifestivali ajaloos suurel ekraanil! Ootasime väga, et näha, kuidas rahvusvaheline publik filmi vastu võtab, sest fookus on kõigel sellel, millest ei räägita. Lisaks on film lühike, olemuselt nagu luuletus. Rõõm oli tunda, et meie film jõudis publikuni, ja eriti soe tunne oli tänu eesti kogukonnale, kes oli tulnud meid toetama! Paljude jaoks on Cannes filmimaailma Meka, kuhu tullakse nagu palverännakule, et kasvõi korraks kaugustest mõnd filmistaari näha. Kriitikute nädal on olnud väga inimlik kogemus keset seda irreaalset virvarri.“

Režissöör Tushar Prakashi sõnul on kriitikute nädala programmis esilinastumine olnud erakordselt huvitav: „India filmiajakirjanikud on märkinud, et kuna üks „Sannapäiva“ režissööre on India päritolu, siis Eesti filmi kaudu on India esindatud ka kriitikute nädala programmis. See on tekitanud India delegatsioonis huvi Eesti, selle kino ja ajaloo vastu. Olen õnnelik, et mul on võimalus tunda uhkust mõlema oma kultuuri üle: selle üle, kuhu ma sündisin, ja selle üle, kust ma ennast nüüd leian. Cannes kõnelebki sellest, kuidas kino ja lood ületavad kultuuri- ja rahvuspiire, ehitavad sildu ning kuidas meie kohalikud Eesti lood võivad maailmas kõrgeimal tasemel kõlama jääda.“