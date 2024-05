KLÕPS | Parem või vasak? Tommy Cash lasi oma jalad katta uute tätoveeringutega

Kodumaise superstaari Tommy Cashi jalgu katsid juba enne mitmed tätoveeringud, kuid nüüd on see nimistu veelgi täienenud. Cash jagas enda Instagrami story’s eile fotoseeriat, kus saab näha, kuidas tema uued kehakaunistused sündisid.

Cashi paremat jalga on nüüd kaunistamas ingliskeelne sõna „right“ (parem - toim) ja vasakut „left“ (vasak - toim). Uued tätoveeringut asetuvad Cash põlvede all. Veel lasi muusik teha ümber parema pahkluu kulgeva kunstilise „võru“, mis on täpselt tema number üheksat kujutava tätoveeringu all.