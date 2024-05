FOTOD | Tõeliseks kaunitariks sirgunud Eminemi tütar Hailie Jade sõudis abieluranda

Hailie Jade on viimastel aastatel kogunud endale sotsiaalmeedias märkimisväärse jälgijaskonna, elatist teenibki ta sisuloojana. Instagramis jälgib Hailie’t 3,2 miljonit inimest. Lisaks veab Hailie eest elustiili ja popkultuuri taskuhäälingusaadet „Just a Little Shady“. Saate pealkiri on inspireeritud Eminemist, kelle hüüdnimi on aastaid olnud Slim Shady.