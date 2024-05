Vähidiagnoosi saanud printsess Catherine on tagasi tööl, kuid ta saab endiselt keemiaravi

Kensingtoni palee pressiesindaja rõhutas, et uudist ei tohiks käsitleda nii, et 42-aastane Kate ongi pärast rasket kõhuoperatsiooni täielikult tööl tagasi, vaid tegemist oli erilise projektiga printsessi jaoks ja ta soovis kaasa lüüa. Esindaja paljastas ka fakti, et Kate’ile tehakse endiselt vähki ennetavat keemiaravi.

Kuid palee kinnitas, et vaatamata keemiaravile on Catherine kodukontoris kõnealuse aruande kõikide aspektidega tutvunud. „Printsi ja printsessi projektide arengud on „alati pooleli“,“ ütles esindaja andes mõista, et vaatamata haigustele ja rasketele aegadele, tuleb nendega edasi liikuda. „See teema on printsessi jaoks olnud suure prioriteediga ja seetõttu on teda hoitud kogu projekti raames täielikult kursis ja ta on antud raportit näinud ning selle läbi lugenud.“