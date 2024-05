Tasub kiirustada! Laulja Max Korzhi Tallinna staadionikontsert on peaaegu välja müüdud

Oma päritolumaal Valgevenes ja Venemaal on Korzh nn mustas nimekirjas, sest ta on sealsete režiimide vastane. Kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas, tegutses Korzh koheselt ja tühistas kõik esinemised Venemaal, avaldas toetust Ukrainale ning tuli välja selle teemalise lauluga. Tema sõnum on selge: õigus on Ukrainal, kes kaitseb oma kodu.

„Meie poole pöördus mõni kuu tagasi Valgevene kodanikust muusikaartist Max Korzh sooviga rentida A. Le Coq Arenat kontserdiks. Et Eesti riik on öelnud, et Venemaa ja Valgevene kultuuritegelased pole Eestisse teretulnud ja me mõistagi toetame seda, ütlesime Korzhile „ei“. Korzh tuli meie poole teistkordselt palvega kaaluda uuesti olukorda, saatis meile erinevad dokumendid, kust nähtub, et alates 24. veebruarist 2022 pole ta esinenud Venemaal, tühistas kontserdid, ei kavatse seal esineda, on avaldanud toetust Ukrainale kohe pärast sõja puhkemist ja avaldanud ühe laulu sel teemal, on Valgevenes ja Venemaal esinejana nö mustas nimekirjas. Eelmisel aastal andis Korzh kontserdi Riias ja sel aastal esineb Prahas, ta on reisinud ja elanud USAs, erinevates Euroopa riikides.“