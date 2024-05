Jaagup Kreem ebameeldivast kogemusest Brasiilias: saime sealt elusalt minema

Kreem meenutas ka ammust Brasiilia reisi, mis oli tema jaoks väga ekstreemne kogemus. „Kui räägitakse, mida ekstreemset on juhtunud, siis kõige rohkem reiside ajal üldse olen kartnud Brasiilias. Sõitsin mööda kiirteed ja jõudsime linna nimega Santos. Ja seal Santoses – mis on maailma AIDSi pealinn näiteks – elab 12-25 miljonit inimest. Keegi ei tea, keegi pole inimloendust teinud. Meie navigaator pani sisse, et lähme sõidame lähimasse hotelli,“ meenutas Kreem, et nad keerasid kiirtee pealt maha ja sõitsid kõige hullemasse favela’sse (slumm Brasiilia linnades - toim) sisse. „Reaalselt, inimestel olid püstolid vöö vahel, lõkked põlesid tänaval, prostituudid kutsusid! Saime sealt elusalt minema, aga see oli küll päris ebameeldiv. Üldiselt ma ei pane ennast naljalt olukordadesse, kus võib halvasti lõppeda,“ rääkis Kreem.