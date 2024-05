Sandra Uusberg teenib abikaasaga Ukuga samas teatris leiba: lähedase inimesega koos töötamisel on võlud ja valud

Saates esitati Sandrale küsimus, kus uuriti tema erinevate rollide kohta. Lisaks sellele, et Sandra on ametilt näitleja, täidab ta ka ema ja abikaasa rolli. Saatejuht uuris temalt, kui raske on Sandra jaoks kanda peanäitejuhi abikaasa roll. „Mitte nii raske, kui peanäitejuht olla,“ lausus näitleja esmalt kergel naerunoodil ja lisas, et tema olukorra üle ei virise.

Seejärel uuris saatejuht, kuidas on Sandral lood tähelepanu ja rollide saamisega ning küsis, kas Sandral oleks kergem mõnes teises teatris töötada, kui tema abikaasa Uku samal ajal peanäitejuht on. „Kuna mina olin Linnateatris enne, siis ma võtsin seda väga rahulikult. Kuna kolleegid nii sooja südamega võtsid Uku vastu või lausa ootasid teda, siis kuidagi vist tänapäeval ei ole see enam selline probleem. Ja ma leian, et meil on ikka kuidagi üsna võrdselt see jaotunud,“ rääkis Sandra raadioeetris.