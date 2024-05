Uued arengud Jennifer Lopezi ja Ben Afflecki lahkumineku osas: näitleja taipas, et paar on lahutuse poole teel

Jennifer Lopezi ja Ben Afflecki abielu kohal on juba mõnda aega olnud tumedad lahutuskõlakate pilved. Nüüd on üks Beni tundev allikas väljaandele Page Six avaldanud, et näitleja on taibanud, et tema abielu lauljannaga on hukule määratud ja teab, et nad on lahutuse poole teel.