Legendaarse pahalase rolli oleks äärepealt keegi teine napsanud: „Üksinda kodus“ näitleja sõda palga üle oleks ta ikoonilisest rollist ilma jätnud

Näitleja Daniel Stern on eelkõige tuntud oma rolli pärast filmis „Üksinda kodus“, kus ta kehastas pätti Marvi. Nüüd on ta oma memuaariraamatus paljastanud, et äärepealt oleks ta oma ikoonilisest rollist ilma jäänud, kuna ta soovis pakutust kõrgemat tasu saada ja filmitiim tema nõudmisega kaasa ei tulnud.