Kristel Aaslaid taastub ohtlikust terviserikkest: tema põletikunäitaja oli normaalse viie asemel 237!

Kroonikale kinnitab Kristel, et ta taastub juba. „See [neeruvaagnapõletik] pani organismile ikka korraliku paugu, aga võtan rahulikult, päev korraga. Sain antibiootikumid peale. Kuna põletik on päris suur, siis taastumine võtab rohkem aega,“ räägib Kristel, kes on siiani avalikus elus ja töös aktiivne. Viimati juhtis Kristel Euroopa päeva üritust Vabaduse väljakul, lasi oma bändiga Gram-Of-Fun välja singli ja kavatseb astuda suve jooksul lavadel üles rohkem kui korra.