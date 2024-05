VIDEO | Dramaatiline erimeelsus punasel vaibal: Kelly Rowland läks Cannes’i filmifestivalil turvatöötajaga tülli

Välimusest rohkem püüdis Kelly pilke aga oma käitumisega punasel vaibal. Kui ta treppidest üles kõndis, tekkis tal turvameeskonnaga verbaalne erimeelsus. Turvatöötaja oli tõstnud oma käe üles, et suunata ja juhendada Kellyt punasel vaibal. See lauljannale ei meeldinud ja ta hakkas töötajaga riidlema.

Kelly paistis turvatöötajat noomides raevukas ja viibutas ta suunas oma sõrme, et naissoost töötajat manitseda. Turvatöötaja vastas midagi Kellyle ning see mõjus lauljannale niimoodi, et ta pöördus taas tema poole. Kelly jätkas trepist üles kõndides oma tiraadi turvatöötaja suunas, kuid paistis lõpuks rahunevat.

Pole teada, mis erimeelsus lauljanna ja turvatöötaja vahel aset leidis, et Kelly niivõrd tugevalt sellele reageeris. Samas pole see esimene kord, kui Kelly reaktsioon teatud olukorrale tähelepanu pälvinud on. Veebruaris oli ta ootamatult loobunud telesaate „Today’s Show“ kaasjuhtimisest. Toona ametlikku põhjust ei selgunud, kuid väidetavalt loobus Kelly saate juhtimisest, kuna ta polnud oma riietusruumiga rahul, vahendab Daily Mail. Teised allikad aga väitsid, et Kelly lahkus saatest seetõttu, et üks saatejuhtidest kohtles teda lugupidamatult.