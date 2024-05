ÜLEVAADE | Kui palju läks maksma „Suudleva Tartu“ üritus ja kui palju maksti esinemise eest Conchita Wurstile?

„Suudlev Tartu“ kuulub Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi. Projekti peakorraldaja on MTÜ Tartu Üliõpilasmaja. Kontsertetendust valmistati ette kolm aastat ja selle kogueelarve on 364 000 eurot. Projekti peamine rahastaja on SA Tartu 2024, sest üritus kuulub Tartu 2024 programmi ja on kultuuripealinna kureeritud.