„Sa oled tagaotsitavate nimekirjas? Ega ma ohus ole?“ USA populaarse jutusaate koomik käis Eestis Kaja Kallasega intervjuud tegemas

USA koomik Jordan Klepper tõdeb saate „The Daily Show“ uues osas, et kui USA president Donald Trump saab presidendiks, on see NATO-le suureks ohuks, ja seega otsustas ta Eestisse sõita enne, kui on hilja. Klepper tegi intervjuu Eesti peaministri Kaja Kallasega. „Ilmselt olen ainuke riigijuht, kes on Venemaa tagaotsitavate nimekirjas,“ ütles Kallas.