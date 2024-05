VIDEO ja FOTOD | Vihma kallas ja nõod tulid appi. Prints William võõrustas Buckinghami palee aias külalisi

Eile võttis prints William Buckinghami palee aias uhkel peol külalisi vastu. Ilm küll kiita ei olnud – sadas paduvihma ning külalised pidid oma riietust märjaks saamise eest vihmavarjudega kaitsma. Paljud varjusid ka telkidesse, et murul ikkagi kuiva jalaga liikuda. Prints püüdis aga halva ilma juures optimistlikuks jääda ja viskas nalja, et ilm on sobib ujumiseks, vahendab Daily Mail.