Kahju! Grete Paia einestas Islandil maailmakuulsusega samas restoranis ja sai pilti soovides korvi just sellel põhjusel

Lauljanna paljastas, et nende seltskonnas mingi Björki nähes vägagi elevile ning ühel hetkel tekkis neil mõte ka ilmakuulsalt staarilt fotot paluda. „Ma ei julgenud küsida. Kogusin terve õhtu julgust. Üks meesterahvas seltskonnast hakkas ikka moosima ka, saatis kõigepealt prosecco ja… Ja siis lõpuks küsiti ka,“ paljastas Paia detailselt juhtunut. „Aga ta oli oma seltskonnaga ja ütles, et ei, tal on eraaeg ja ta ei tee praegu pilte,“ selgitas Paia, kes ise muusikuna mõistab antud olukorda paremini kui keegi teine.