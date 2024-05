„Tegime talle kogu aeg kalli-kalli.“ Stefan ja Victoria Airapetjan avaldasid oma pisitütre esimesed sõnad

Üks asi, mida Stefan ja Victoria meelsasti lapsega ette võtavad, on reisimine. „Maya on suurepärane reisikaaslane,“ teatab Stefan. „Reisil me tööga ei tegele ja saame tütre jaoks päriselt olemas olla.“ „Aga millega viimati mööda panime, oli see, et uskusime, et kui võtame öise lennu, siis ta magab mõnusalt lennukis oma ööune ära. Ja Maya ei maganud lennukis mitte ühtegi tundi,“ meenutab Victoria kaheksat lendamisele kulunud öötundi. „Me polnud ikka üldse nii targad vanemad, kui arvasime.“