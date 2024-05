FOTOD | Väljateenitud puhkus! „Kuuuurija“ järjekordse hooajaga maha saanud Katrin Lust pühkis perega kodumaa tolmu jalgadelt

Teise lapse ootel Lust avaldas sotsiaalmeedias, et jaanuaris võitles tohutu iivelduse ja oksendushoogudega. „Mõtlesin, kuidas küll hakkama saan...aga nii nagu Oliivi puhul on ka teise lapse puhul sama- nagu tööle tuled või tööd tegema hakkad- enesetunne paraneb! Ja näe! Ära tegime kõhubeebiga tervelt 17 saadet sel hooajal! Uskumatu kui tugevad me naised ikka oleme! Ise ka ei usu!“ hõiskas Lust Instagramis, kus poseerib Postimehe toimetuses.

Lust tegi märtsikuu alguses teatavaks uudise, et on teise lapse ootel ning kahene tütar Olivia saab suvel väikese õe. Lust avaldas aprillikuu keskel oma Instagrami story’is, et ootab teist tüdrukut ja tema sünnikuupäevaks on 12. juuli. Lusti sõnul on tal tütrekesele ka nimi valmis mõeldud, aga seda ta avaldama ei kippunud.