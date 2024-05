Uus pööre „Sõprade“ näitleja Matthew Perry surmas: politsei algatas kriminaaluurimise

Sarjast „Sõbrad“ tuntud näitleja Matthew Perry (54) lahkus meie seast eelmise aasta oktoobri lõpus ketamiini ägeda mõju ja sellele järgnenud uppumise tagajärjel. Nüüd on Los Angelese politsei avaldanud, et nad on algatanud Perry surma osas kriminaaluurimise, millega püüavad välja selgitada, kust näitleja narkootikumid sai.