FOTOD | Milline elegants! Ksenia Sobtšak ilmus Cannes’i festivalile eriti efektses kleidis

„Oh... Mõnikord on kaunistus lihtsalt kaunistus. Ja Puškini luuletused on lihtsalt Puškini luuletused. Ja loll on alati loll ja jääb lolliks. Ja sellepärast on kogu internet täis lauset „Ksenia Sobtšak tegi Cannes’is poliitilise avalduse“. Ei, ma ei teinud seda. Tulin lihtsalt Limonovist filmi vaatama,“ selgitas Sobtšak oma Telegramis.