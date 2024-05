Tüli tehisaru rindel: kas OpenAI kasutas oma uue vestlusroboti juures Scarlett Johanssoni häält tema loata?

Kui OpenAI vestlusroboti uut varianti eelmisel nädalal avalikkusele tutvustati, panid nii mõnedki tähele, et nende roboti häälevariandi Sky tämber sarnaneb väga Scarlett Johanssoni tegelaskuju häälega 2013. aasta filmis „Her“.

Johansson sai olukorra pärast äärmiselt pahaseks ja süüdistas OpenAI asutajat Sam Altmani, et ettevõte on meelega tema häält kopeerinud. Kogu probleemi kommenteerimiseks ja selgitamiseks tegi avaldas ta esmaspäeval ametliku teate. „Kui kuulsin avaldatud demo, olin šokeeritud, vihane ega uskunud, et härra Altman kasutas häält, mis kõlas minu omaga nii sarnaselt,“ seisis tema teates.