Mille eest sa elu esimese auhinna said?

Võib-olla seda ei usuta, aga ma ei ole nooruses eriti auhindu saanud. Esimene saavutus, mida tunnustati tunnuskirjaga, tuli 25 aastat tagasi, kui abiellusin ja sain ametnikult selle eest tunnistuse. Ametnik kinnitas paberiga, et Kristjan Jõekalda abiellus oma armastatud naisega. See on mu esimene tunnistus ja, muide, väga hea tunnistus. Kõik teised vimplid ja aurahad tulid alles pärast seda.