KLÕPS | „Vampiiripäevikute“ staar sattus raskesse õnnetusse: taastumiseni on pikk tee

„Kuidas see algas ja kuidas lõppes,“ kirjeldas Dobrev (35) kahte fotot, mis ta enda Instagrami postitas ning kus on näha teda enne õnnetust rõõmsameelselt rattal ja pärast õnnetust haiglavoodis lebamas.

Dobrev selgitas hiljem enda Instagrami story’s, et kuigi ta suudab õnnetusele naljaga tagasi vaadata, siis on paranemiseni veel palju aega. „Tee taastumiseni on pikk,“ märkis ta. „Ma arvan, et võib kindlalt öelda, et see oli minu esimene ja viimane kord krossirattaga sõita.“