FOTO | „Millal temast Aasia naine sai?“ Briti ajakirja ebaõnnestunud kaanepilt printsess Kate’ist ajas netirahva marru

Sellest Kate’i välimusest inspireerudes kujutaski kunstnik teda ajakirja Tatler juulikuu kaanel. Kuigi ajakiri kirjeldab portreed ise kui „jõu ja väärikuse“ näitajat, siis netirahvas sellega ei nõustu. Nende hinnangul on kaanefoto täielik ebaõnnestumine ja nad ei kartnud enda pahameelt sotsiaalmeedias välja elada. „See portree on kohutav,“ kirjutas üks Instagrami kasutaja oma arvamuses foto kohta. „Millal temast Aasia naine sai?“ uuris teine fotot vaadates. „Esmapilgul arvasin ma, et ta on Jaapani keisrinna Masako,“ leidis kolmas seose selle vahel, et Kate’i välimus fotol meenutab aasialannat.