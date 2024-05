FOTOD | Head geenid jooksevad peres! Victoria Beckhami õde ja õelapsed on kõik ühe iluvitsaga löödud

Victoria Beckham, endise nimega Victoria Adams, on maailmakuulus Briti laulja, moetegija ja ärinaine, kes tõusis esile tüdrukutebändis Spice Girls. Ta sündis 17. aprillil 1974 Essexis, Inglismaal. Pärast Spice Girlsi lagunemist alustas ta edukat karjääri moedisainerina ja lõi oma nimekaubamärgi Victoria Beckham. Lisaks on ta abielus kuulsa jalgpalluri David Beckhamiga ning neil on neli last: Brooklyn, Romeo, Cruz ja Harper.

Victoria noorem õde Louise Adams (sündinud Louise Andrew) on samuti pärit Essexist ja hoiab madalamat profiili võrreldes oma kuulsa õega. Louise on tuntud oma praktilise ja tagasihoidliku elustiili poolest, kuigi ta on lähedane oma õe ja perega. Louise on olnud abielus ja lahutatud kaks korda. Tema esimene abikaasa oli Stephen Lawrence, kellega tal on kolm last: Liberty, Tallulah ja Finley. Teisest abielust Darren Floodiga on tal veel üks laps - poeg, kuid selle lapse nimi ei ole avalikkusele teada.