VIDEO | Asjad ongi hapud? Jennifer Lopez keeldus vastamast ajakirjaniku küsimustele Ben Affleckist lahutamise kohta

Nimelt palus üks ajakirjanik tal adresseerid kuulujutte, mis viimasel ajal Jenniferi ja tema abikaasa Beni kohta levinud on. Jenniferile küsimus ei istunud ja ta ei tahtnud sellele üldse vastata. Enne seda, kui Jennifer jõuab vastuse anda, kõlab taustalt meeshääl, kes viitab sellele, et selle küsimuse küsimine kohane ei ole. Siis saab lauljanna sõna. „Sa tead paremini [,et seda mitte küsida],“ vastas ta ajakirjanikule läbi kerge naeratuse. Videot ajakirjaniku küsimuse esitamise ja Jenniferi reaktsioonist sellele jagati Ameerika hispaaniakeelse meelelahutusliku uudistesaate El Gordo y la Flaca Instagrami kontol.