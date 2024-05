Laulja Camila Cabello avaldas, kellele ta 20aastaselt süütuse kaotas

Camila Cabello on populaarne laulja ja laulukirjutaja, kes sai tuntuks tüdrukutebändi Fifth Harmony liikmena enne soolokarjääri alustamist. Tema eraelu on sageli olnud avalikkuse ja meedia tähelepanu all, eriti seoses tema suhetega. Üks tema märkimisväärsemaid suhteid oli koos Shawn Mendesega, kellega ta alustas romantilist suhet 2019. aastal.