Allan Roosileht igatseb rohkem ühtsust: praegu seisab igaüks tänavanurgal oma loosungiga

Allan Roosileht on jõudnud oma karjääri jooksul teha palju erinevaid asju. Ta töötas pikalt raadios hommikuprogrammi juhina ja samuti on ta pannud rohkelt Eesti inimesi varajaste hommikutundideni tantsima. Kõige selle taustal on teda elus aidanud lihtne moto. „Olen ära õppinud selle, et meenutada pidevalt seda, kui elus läheb hästi. Näiteks, kui mingi päev on läinud suurepäraselt, siis naudi seda päeva kolm päeva veel ja proovi teadlikult olla selles meeleolus. Tihti keskendume halvale ja siis läheb kõik eelnev meelest. Seda peab treenima, et elu naudinguid ja ilusad päevad püsiksid pikemalt meie mälus,“ selgitab ta.

Ta on ka kahe täiskasvanud poja isa ja vanaisa. „Minu jaoks on olnud oluline isana ka lastele ellu kaasa anda vabadust. Eelkõige vabadust ise mõelda ja otsustada. Mul oli võimalus kunagi hankida koju uue muusika plaate ja poisid on öelnud, et kindlasti see on neid palju mõjutanud,“ sõnab Roosileht. Tänasel päeval on ta ka vanaisa kolmeseks saavale Saarale ja mõnekuusele Hugole. „Mulle ei ole olnud aega olla nende jaoks veel selline tähenduslik vanaisa,“ sõnab Roosileht naerdes, kelle graafik on väga tihe.