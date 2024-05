Briti kuningakoda on jõuetu: neil pole võimu takistada Harryt ja Meghanit käia riigivisiite meenutavatel tuuridel

Maikuu alguses väisasid prints Harry ja Meghan Markle Nigeeriat, kus nad viibisid kolm päeva. Kohalikud tervitasid neid soojalt ja võtsid Sussexi hertsogipaari lahkelt vastu. Harry ja Meghan külastasid Aafrika mandril asuvat riiki selleks, et reklaamida seal Harry algatatud heategevuslikku sportmänguvõistlust Invictus Games, mis on pühendatud ja suunatud vigastada saanud sõjaveteranidele. Paari võõrustas Christopher Musa, kes on Nigeeria kaitseväe staabiülem. Kuna Nigeeria kuulub Rahvaste Ühenduse riikide hulka, siis oli kuningas Charles III vägagi pahane, et paar just seda riiki väisas.’